Advertisements

بدء تسليم دفعة من وحدات "سكن مصر" بالعبور الجديدة الأحد المقبل

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 12/9/2021، وحتى يوم الخميس 28/10/2021، في تسليم دفعة جديدة "288 وحدة سكنية" بمشروع سكن مصر، المرحلة الثانية بمنطقة الـ2600 بمدينة العبور الجديدة، مضيفاً أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك للجهاز لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 70، يوم الأحد 12/9/202، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الثلاثاء 14/9/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 19/9/2021، ووحدات العمارة رقم 67، يوم الثلاثاء 21/9/2021، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأحد 26/9/2021، ووحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 28/9/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 64، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الأحد 10/10/2021، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الثلاثاء 12/10/2021، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الثلاثاء 19/10/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 24/10/2021 : الخميس 28/10/2021، لتسليم المتخلفين عن مواعيدهم.

الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان موعيد تسليم الوحدات مصر مدينة العبور سكن مصر

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

منذ ساعة و نصف

"الحديدي" يكشف حقيقة عودة أحمد فتحي للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

خالد بيومي يكشف عن أهم قرارين لاتحاد الكرة

منذ ساعة و نصف

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تسليم الدفعة الأولى من وحدات "سكن مصر" الثلاثاء المقبل

بدء تسليم 630 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

اليوم.. بدء تسليم 480 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المميز"

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

الإسكان تبدأ تسليم 552 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" القاهرة الجديدة

عاجل .. الإسكان تحدد مواعيد تسليم المرحلة الأولي بمشروع دار مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

10:30 ص

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

09:31 ص

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements