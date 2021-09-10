تطييب رفات القديس الأنبا برسوم بديره بالمعصرة

إيبارشية حلوان والمعصرة



وصلى نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، صلوات العشية بكنيسة الدير الأثرية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والشعب المتواجد بالدير.





تطييب رفات القديس الأنبا

برسوم

وفي ختام العشية، طَيَّب نيافته رفات القديس الأنبا برسوم العريان بالمزار الخاص به والمتواجد بذات الكنيسة.