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تطييب رفات القديس الأنبا برسوم بديره بالمعصرة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
احتفل دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة بعشية عيد القديس شفيع الدير الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

إيبارشية حلوان والمعصرة
وصلى نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، صلوات العشية بكنيسة الدير الأثرية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والشعب المتواجد بالدير.

تطييب رفات القديس الأنبا برسوم 
وفي ختام العشية، طَيَّب نيافته رفات القديس الأنبا برسوم العريان بالمزار الخاص به والمتواجد بذات الكنيسة.

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تطييب رفات المعصرة الأنبا برسوم

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