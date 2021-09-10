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تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق بسبب الأمطار

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا (السلوم-مطروح- العلمين) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق بسبب الأمطار
تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق بسبب الأمطار

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مصر حالة الطقس اليوم حالة الطقس الأرصاد

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