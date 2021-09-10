خروج قطار "الإسماعيلية - الإسكندرية" عن القضبان قبل مدينة الزقازيق

خروج قطار عن القضبان





محطة الإسماعيلية

وخرج القطار من محطة الإسماعيلية، في الساعة 8:45 صباحًا، وهو قطار سريع في طريقة إلي الإسكندرية

شهدت محافظة الشرقية، منذ قليل، خروج قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570 عن القضبان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار.وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من نائبه بخروج قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570، عن القضبان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار، دون وقوع إصابات.