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خروج قطار "الإسماعيلية - الإسكندرية" عن القضبان قبل مدينة الزقازيق

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
شهدت محافظة الشرقية، منذ قليل، خروج قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570 عن القضبان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار.

خروج قطار عن القضبان 
وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من نائبه بخروج قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570، عن القضبان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار، دون وقوع إصابات.

محطة الإسماعيلية
وخرج القطار من محطة الإسماعيلية، في الساعة 8:45 صباحًا، وهو قطار سريع في طريقة إلي الإسكندرية

الكلمات المفتاحية

قطار الشرقية الزقازيق الإسماعيلية الإسكندرية

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