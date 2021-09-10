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التعليم العالي: 82 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:27 ص
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
مارينا بشارة
كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الجمعة أن 82 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأحد
وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

معامل الحاسب الآلي بالجامعات مستمرة في استقبال الطلاب 
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب لمساعدتهم في تحويل تقليل الاغتراب، مُوجهًا بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب  بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث أنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.

الكلمات المفتاحية

خالد عبد الغفار تنسيق الجامعات التعليم العالي الاغتراب

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