تيتي يرفض الكشف عن أسماء قائمة البرازيل الجديدة

أعرب المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تيتي، عن ارتياحه لأداء اللاعبين الجدد الذين استدعاهم للانضمام إلى صفوف "الكناري"، بدلاً من اللاعبين الذين لم تسمح لهم الأندية الإنجليزية والروسية بالسفر للمشاركة مع منتخب بلادهم.





قال تيتي في المؤتمر الصحافي، بعد فوز البرازيل على بيرو (2-0) في تصفيات كأس العالم: "نحن راضون وسعداء بالآداء الذي قدمه هؤلاء اللاعبون الجدد".





واضطر تيتي إلى إدراج 13 لاعباً إضافياً في قائمة اللاعبين، الذين تم استدعاؤهم للمباريات الثلاثة من تصفيات مونديال قطر 2022، بعد رفض الأندية الإنجليزية والروسية انضمام لاعبيها إلى المنتخب الوطني.





ومن بين اللاعبين الذين لم يتمكنوا من الانضمام إلى صفوف المنتخب، يبرز حارس المرمى أليسون بيكر والمهاجمون ريتشارليسون، وغابرييل جيسوس، وروبرتو فيرمينو.





ورفض تيتي الكشف عن أسماء اللاعبين الجدد الذين سيحتفظ بهم قائمة الفريق التي ستشارك في مونديال قطر.





واختتم: "علينا تدريب اللاعبين الجدد، وإدماجهم في أنظمة جديدة، وإيجاد المزيد من الحلول الإبداعية، وإعادة هيكلة الفريق بأكمله".



