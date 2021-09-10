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"الحديدي" يكشف حقيقة عودة أحمد فتحي للأهلي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:33 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
الفجر الرياضي
كشف حازم الحديدي وكيل أعمال أحمد فتحي حقيقة رغبة موكله في العودة إلى الأهلي.

وارتبط اسم أحمد فتحي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز بالعودة من جديد إلى الأهلي هذا الصيف.

وقال الحديدي في تصريحات صحفية اليوم إن أحمد فتحي ليس في نيته حاليا العودة للأهلي كما يقال في الأوساط الرياضية.

وأكد الحديدي أن أحمد فتحي ملتزم بالعقد المبرم مع بيراميدز ولا نية لعودته مجددا.

وتابع أن أي لاعب يتمنى بكل تأكيد أن يعود إلى الأهلي من جديد خاصة إذا رحل عنه في فترة سابقة.

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رياضة بيراميدز الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد فتحي

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