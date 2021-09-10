Advertisements

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:41 ص
الاهلي
الاهلي
قام مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بإرسال قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأولية، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وشهدت القائمة الأولى المُرسلة من جانب المارد الأحمر، وجود 31 لاعبًا بالإضافة إلى تسجيل 5 لاعبين تحت السن بالموسم الجديد.

وجاءت القائمة المرسلة كالآتي:-

محمد الشناوي وعلي لطفي وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم وليد "نيدفيد" وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وناصر ماهر ومحمد شريف وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وطاهر محمد ووليد سليمان وصلاح محسن وحسام حسن ومصطفى البدري ووالتر بواليا وأليو بادجي وأحمد ريان وأحمد رمضان "بيكهام".

تحت سن كالآتي:

مصطفي شوبير وفهد جمعة ومحمد فخري وفارس طارق ووليد مصطفي.

وقيد الأهلي اللاعبين حمزة علاء وأحمد نبيل "كوكا" والعربي بدر وشادي رضوان في فريق مواليد 2001.

وقام الأهلي بتسجيل المعاريين لضمان عدم رحيلهم عن النادي مجانا، إضافة إلى ذلك، ستقوم إدارة الأهلي برفع كل من أليو بادجي ووالتر بواليا  من القائمة وتسجيل بيرسي تاو ولويس ميكيسيوني، المنضمين حديثًا بالميركاتو الصيفي.

وفي قائمة تحت السن سيرفع أسماء فهد جمعة ومحمد فخري وفارس طارق ووليد مصطفي ويقيد بدلا منهم كريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم العائدين من فترة إعارة.

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

منذ ساعة و 26 دقيقة

خالد بيومي يكشف عن أهم قرارين لاتحاد الكرة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 11 ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

10:30 ص

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

09:31 ص

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements