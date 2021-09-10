عاجل.. الأهلي يرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة

قام مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بإرسال قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأولية، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.





وشهدت القائمة الأولى المُرسلة من جانب المارد الأحمر، وجود 31 لاعبًا بالإضافة إلى تسجيل 5 لاعبين تحت السن بالموسم الجديد.





وجاءت القائمة المرسلة كالآتي:-





محمد الشناوي وعلي لطفي وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم وليد "نيدفيد" وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وناصر ماهر ومحمد شريف وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وطاهر محمد ووليد سليمان وصلاح محسن وحسام حسن ومصطفى البدري ووالتر بواليا وأليو بادجي وأحمد ريان وأحمد رمضان "بيكهام".





تحت سن كالآتي:





مصطفي شوبير وفهد جمعة ومحمد فخري وفارس طارق ووليد مصطفي.





وقيد الأهلي اللاعبين حمزة علاء وأحمد نبيل "كوكا" والعربي بدر وشادي رضوان في فريق مواليد 2001.





وقام الأهلي بتسجيل المعاريين لضمان عدم رحيلهم عن النادي مجانا، إضافة إلى ذلك، ستقوم إدارة الأهلي برفع كل من أليو بادجي ووالتر بواليا من القائمة وتسجيل بيرسي تاو ولويس ميكيسيوني، المنضمين حديثًا بالميركاتو الصيفي.





وفي قائمة تحت السن سيرفع أسماء فهد جمعة ومحمد فخري وفارس طارق ووليد مصطفي ويقيد بدلا منهم كريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم العائدين من فترة إعارة.



