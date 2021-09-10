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السعودي للاستثمار: 1.03 مليار ريال متحصلات بيع أسهم الخزينة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:46 ص
الاستثمار السعودي
الاستثمار السعودي
الفجر السعودي


أعلنت البنك السعودي للاستثمار، اليوم الخميس عن النتائج النهائية لعملية بيع أسهم الخزينة.

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول السعودية"، أن عدد الأسهم المباعة بلغ 74 نحو 75 مليون سهم، تمثل كامل أسهم الخزينة المملوكة للبنك.

وأشار إلى أن إجمالي المتحصلات من عملية بيع الأسهم بلغ 1.03 مليار ريال.

كما لفت إلى أنه سيتم استخدام متحصلات بيع أسهم الخزينة، وفقا لما هو وارد في تعميم بيع أسهم الخزينة الذي تم إعلانه في وقت سابق.

وأعلن البنك، في أغسطس / آب الماضي، عن بيع 65.24 مليون سهم، من أسهم الخزينة، بقيمة 880.76 مليون ريال، وذلك من إجمالي 75 مليون سهم، لتصل نسبة التغطية إلى نحو 87%.

وانتهت يوم الخميس 26 أغسطس / آب 2021 فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وشراء أسهم الخزينة في البنك السعودي للاستثمار، والتي كانت قد بدأت يوم الاثنين 16 أغسطس / آب 2021.

وقرر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار، بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2021، إطلاق عملية بيع أسهم الخزينة؛ وذلك بعد موافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك.

الكلمات المفتاحية

السعودية الاستثمار السعودي

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