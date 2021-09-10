التفاصيل الكاملة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

عقدت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، مؤتمرا صحفيا الخميس بالمجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة والتي تقام في الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر الحالي، برعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وقد حضر المؤتمر د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، ود. عايدة علام ود. مصطفى سليم والشاعر احمد زيدان مدير إعلام المهرجان و نخبة من الإعلاميين والمسرحيين.









واستهل د. أسامة رؤوف كلمته بان الدورة الرابعة تحفل بعدد السعودية وجنوب السودان وموريتانيا والمكسيك والعراق وسوريا وسلطنة عمان، وتونس،والمغرب وكوريا و أوكرانيا وقد تشكلت لجنة اختيار العروض من د. احمد عبد العزيز ود . لمياء انور ودكتور محمد حجاج، كما يحفل المهرجان بمنصة الحكواتي وهي منصة غير تسابقية واشار رؤوف إلى استحداث منصة جديدة باسم مونودراما الشاشة وذلك بسبب كوفيد 19 وبعض الفرق العربية والأجنبية التي ارادت المشاركة ولكن لم تستطع الحضور لظروف خاصة بها، وهم ثلاثة عروض من كوريا والمكسيك والمغرب، وأوكرانيا، كما يقدم على هامش المهرجان عدة ورش دولية بمدربين اكفاء، و سوف تتم طباعة النصوص الفائزة مع جهة سوف نعلن عنها فيما بعد وسوف وأوضح رؤوف أن عروض المهرجان سوف تقدم على مسرحي الهناجر و المسرح العائم بكوبري الجامعة، كما سوف يكون حفل الافتتاح بساحة الهناجر بعرض تونسي لان تونس ضيف شرف المهرجان ضمن الاحتفاء بالعام الثقافي المصري التونسي الذي أطلقه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إبان زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر، مشيرا للمشاركة التونسية الكبيرة بالمهرجان هذا العام سواء بلجان المهرجان أو العروض أو المكرمين.





وتابع رؤوف أن لجنة تحكيم المهرجان لجنة متميزة في عناصرها حيث تشكلت من المخرج والممثل ومدير ادارة المسرح بوزارة الشئون الثقافية التونسية منير العرقي، ومن سلطنة عمان المخرج والممثل والأستاذ الأكاديمي شبير بن عبد الرحيم، ومن مصر د. جمال ياقوت المخرج والأستاذ الأكاديمي و رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.









واختتم رؤوف، أن المهرجان يستمر في دورته الرابعة بدعم من وزارة الثقافة المصرية بمؤسساتها ومنها قطاع شئون الانتاج الثقافي لرئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار وأكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جبارة، و المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق، البيت الفني للفنون الشعبة والاستعراضية برئاسة د. عادل عبده، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. صبري سعيد، ومركز الهناجر للفنون لمديره المخرج شادي سرور، والداعم الدائم الهيئة الدولية للمسرح برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم .

واختتم رؤوف كلمته بتمنيه ان تكون دورة ناجحة وفارقة تمثل اسم مصر دوليا بشكل يليق بتاريخها وريادتها الفنية والثقافية.

وتحدثت د. عايدة علام حول المكرمين هذا العام واصفة اياهم بالقامات المسرحية المصرية والعربية الذين اثروا الساحة الفنية وتصدرهم اسم د. حسن عطية الناقد والأستاذ يأكاديمية الفنون وعضو الهيئة العليا للمهرجان، مشيرة لكفاحهما معا كتف بكتف منذ الدراسة الأكاديمية وسفرهما للبعثة باسبانيا وكيف كانا سويا ينقلان خبرتهما لتلاميذهم بمحية واخلاص، وأشارت لإسم الأستاذ المبدع الراحل امين بكير والذي ماتزال كتابته تؤثر حتى الآن، وكان متابع للحركة المسرحية بدأب شديد، سواء بالقاهرة او بأقاليم مصر، والفنانة التونسية الراحلة رجاء بن عمار ممثلة ومخرجة قدمت الكثير للحركة المسرحية التونسية وللمسرح العربي بشكل عام عبر تجارب فارقة ورهانات مسرحية مغايرة للسائد، وقدمت المكرم الرابع وهو الفنان الاماراتي خليفة التخلوفة والذي كان اختيارا متميزا لإدارة المهرجان.









واستهل د. مصطفى سليم حديثه بتحية ادارة المهرجان ممثله في رئيسه د. أسامة رؤوف، الذي وصل بالمهرجان للدورة الرابعة بإمكانات بسيطة، مشيرا لبوستر المهرجان الذي صممه الفنان محمد الكومي، مشيرا لأزمة الكتابة غير الحقيقية رغم وجود 50 نص مسرحي تفوز بالجوائز بمسابقات كبرى بمصر والوطن العربي، على الأقل، والأزمة هنا أزمة قراءة وليست كتابة، وكسل من للمخرجين.

واستطرد سليم ان رهان الكتابة للمونودراما هو رهان صعب واهتما المهرجان بتنظيم مسابقة تحمل اهمية مزدوجة فكتابة المونودراما تدريب للكتاب، وتضيء على كتاب موهوبين تقدمهم سنويا للساحة المسرحية، معلنا ان لحنة تحكيم مسابقة النصوص تشكلت من الكاتب الكبير ابراهيم الحسيني والناقد الكبير احمد خميس والمخرج التونسي وليد داغسني، وقد قرأت اللجنة ٣٢ نصا مسرحيا وسوف تعلن اسماء النصوص الفائزة بحفل ختام المهرجان .