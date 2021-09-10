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ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:05 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم.
بلاغ بالواقعة
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد 3 مواطنين بقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
التحريات وجمع المعلومات 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقـانــون وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وإستيلائه على المبالغ المالية دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث تحريات

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