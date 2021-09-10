رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثانية 2021 عبر tansik.egypt بوابة الحكومة المصرية

شهدت الساعات الماضية، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية مرحلة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثانية، والتي بدأت رسميا يوم 8 سبتمبر وستستمر حتى 12 سبتمبر، وذلك لتسجيل رغبات تقليل الاغتراب للطلاب الذين حصلوا على كليات بعيدة عن التوزيع الجغرافي الخاص بهم بسبب الحد الأدنى للقبول في الكليات المختلفة.





وأعلنت وزارة التعليم العالي عن كافة الضوابط والشروط الخاصة بالتسجيل في تقليل الاغتراب 2021، وكذلك رابط التسجيل الكترونيا، اتبع الآتي:-





التسجيل في تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثانية

أتاحت وزارة التعليم العالي عن امكانية التسجيل لطلاب المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة في تسجيل تقليل الاغتراب، وحتى الآن قد تم تسجيل عدد من الطلاب في مرحلة تقليل الاغتراب والذين وصل عددهم إلى 6,555 طالبًا وطالبة بجميع أنحاء المحافظات، وتم تسجيل طلاب الثانوية العامة في المرحلتين الأولى والثانية واستخراج النتائج خلال الأيام الماضية عبر موقع التنسيق للثانوية العامة.

رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثانية 2021





- قم بالدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية ( اضغط هنـــــــــــــــــــا ).





- يتم تسجيل الدخول برقم الجلوس الخاص بالطالب.





- يتم اختيار رغبات تقليل الاغتراب 2021 تبعًا للتوزيع الجغرافي لضوابط وشروط القبول في تقليل الاغتراب التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي رسميا، وقد كانت وزارة التعليم العالي قد حددت نسبة 10% من القبول الطلاب في تقليل الاغتراب تبعا للأماكن المحددة في كافة الكليات والمعاهد المختلفة في جميع انحاء المحافظات.



