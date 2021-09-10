



وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية :



ضبط 2158 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة أبرزها القضايا الآتية:



فى إطار مكافحة جرائم الأدوية المستوردة جمركيًا "مجهولة المصدر" الشائعة الإستخدام ببعض مراكز التجميل والعيادات الغير مرخصة لذلك إضطلعت الإدارة العامة بحملة نوعية تنسيقًا مع الجهات المعنية.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) مراكز بإجمالى مضبوطات (1142620) قرص أدوية ومنشطات - (16288) قطعة أدوية تخسيس وكمامات – 140400 كيلو جرام مسحوق تخسيس جميعها مهربة جمركيًا "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها.



ضبط (4،68 طن "دواجن" ) بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذئية) بمحافظة الجيزة.



ضبط (3،6 طن "دواجن – مقطعات دواجن") بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (مجزر شركة لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة.



ضبط (1،3 طن "أسماك مجمدة – مقطعات لحوم") بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.



ضبط (1210 طن "أقماح مستوردة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تجميعها وعدم إثباتها فى الدفاتر – 4 طن "خليط الزوائد" بها نقص فى الأوزان بمقدار 298 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة 40 كيلو جرام) بحوزة مالك (مطحن خاص بإنتاج الدقيق الفاخر إستخراج 72%) بمحافظة القاهرة.



ضبط (15،4 طن "دقيق فاخر – نخالة خشنة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية.



ضبط (12 طن "سكر حر" معبأ داخل أجولة وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.



ضبط (576000 قطعة "كمامة – شريط – فلتر – دعامة") منتج نهائى ومستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.



ضبط (15 طن "زيت صويا") بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (مصنع لإنتاج الكيماويات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.



ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الشرقية وبحوزته (300 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى)



ضبط (4،5 طن "دهون حيوانية - برجر - لانشون") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة الجيزة.



ضبط (2،23 طن "لحوم وكبدة مستوردة") بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.



ضبط (8 طن زيت طعام معبأ داخل تانكات بدون بيانات وغير مطابق للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى "معد للتعبئة" - 1944 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة "منتج نهائى" - 41280 عبوة فارغة "لزوم للتعبئة") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (مخزن لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.



ضبط (15 طن أرز تموينى يشتبه فى عدم صلاحيته الإستهلاك الآدمى لإحتوائة نسبة شوائب عالية وتشكل خطرًا على الصحة العامة..قدرت بـ112500 جنيهًا) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة أمين عهدة (لإحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة القاهرة.



ضبط (1،8 طن "سكر تموينى" 4032 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السواء وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة) بحوزة المدير المسئول عن (محل بدال تموينى) بمحافظة القليوبية.



ضبط (12،35 طن "روائح خام – عطور" معباة داخل براميل وعبوات" مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستخدام لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.



ضبط (750،000 قرص أدوية خاصة بعلاج "القلب - الصدر - المعدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" 400 قرص "أدوية - منشطات " مهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المعنية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" 250 قرص أدوية خاصة بالستشفيات الحكومية وغير مصرح بتداولها وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (صيدلية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



ضبط (90،000 قرص مكملات غذائية، 150أمبول "لعلاج السمنة والنحافة" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مركز لعلاج السمنة والعلاج الطبيعى "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



ضبط (1527 عبوة سجائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومهربة جمركيًا تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر، 29210 قطعة فلتر سجائر بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.