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موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:30 م
ميسي
ميسي
حسام مجدي
يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره كليرمونت يوم السبت المقبل 11 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره كليرمونت يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأمراء.

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره كليرمونت يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد كليرمونت في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

الكلمات المفتاحية

ميسي رياضة باريس سان جيرمان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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