ضبط شخصين بالدقهلية لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بالدقهلية لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من الشركة الخاصة به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالشركة المشار إليها وبصحبته (أحد الأشخاص)، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية – 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه تؤكد نشاطه الإجرامى).



بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

