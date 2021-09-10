Advertisements

ضبط شخصين بالدقهلية لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:13 م
المتهمان
المتهمان
هبة عبد الحفيظ
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بالدقهلية لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
معلومات وتحريات الإدارة العامة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من الشركة الخاصة به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالشركة المشار إليها وبصحبته (أحد الأشخاص)، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية – 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه تؤكد نشاطه الإجرامى).

بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث تحريات

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "ميقاتي" يقدم لعون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا لبنانيا

منذ 43 دقيقة

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

"الحديدي" يكشف حقيقة عودة أحمد فتحي للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

أول قرار من الأهلي تجاه أليو ديانج بعد فشل رحيله إلى جالاتا سراي

منذ ساعة و 22 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

09:36 م

أول قرار من الأهلي تجاه أليو ديانج بعد فشل رحيله إلى جالاتا سراي

12:05 م

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

09:31 ص

عاجل.. "ميقاتي" يقدم لعون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا لبنانيا

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements