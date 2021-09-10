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فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "حياة - فاكس"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
وكالات


وافقت فيتنام اليوم الجمعة، على الاستخدام الطارئ للقاح "حياة - فاكس" المضاد لفيروس كورونا، لتكون سابع بلد يوافق على استخدام هذا اللقاح الذي يصنع من قبل شركة صينية وأخرى إماراتية.
وقالت الحكومة في بيان إن اللقاح مصنوع في الصين ومعبأ في الإمارات.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات أعلنت في مايو الماضي عن بدء إنتاج لقاح "حياة - فاكس" المضاد لفيروس كورونا، في إطار التعاون بين الإمارات والصين.

وأوضحت أن هذا اللقاح سيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة وسيتم تصنيعه بواسطة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثا بين شركتي "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية و"جي 42" الإماراتية.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا فيتنام

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