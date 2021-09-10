خلال 24 ساعة. .ضبط 3 ألاف مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 3824 مخالفة

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3824 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:



1505 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

149 مخالفة السير بدون تراخيص.

14 مخالفات الدراجات النارية.

30 مخالفات موقف عشوائى.

39 مخالفات لشروط التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.