قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات





وتلقى الأهلي عرضا من الحزم السعودي لضم حسين الشحات مقابل مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما رفضه اللاعب والنادي على حد سواء.





وذكرت التقارير أن الأهلي قرر تعديل عقد الشحات ليتناسب مع إمكانياته وقدراته كونه واحد من النجوم المميزين في الفريق.





ويرغب الأهلي في زيادة راتب اللاعب لينضم إلى اللاعبين الكبار في الفريق الأحمر.

أفادت تقارير صحفية مصرية اليوم أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في طريقها لمكافأة حسين الشحات بعد رفضه عرضا مغريا من الدوري السعودي للمحترفين.