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قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:32 م
حسين الشحات
حسين الشحات
الفجر الرياضي
أفادت تقارير صحفية مصرية اليوم أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في طريقها لمكافأة حسين الشحات بعد رفضه عرضا مغريا من الدوري السعودي للمحترفين.

وتلقى الأهلي عرضا من الحزم السعودي لضم حسين الشحات مقابل مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما رفضه اللاعب والنادي على حد سواء.

وذكرت التقارير أن الأهلي قرر تعديل عقد الشحات ليتناسب مع إمكانياته وقدراته كونه واحد من النجوم المميزين في الفريق.

ويرغب الأهلي في زيادة راتب اللاعب لينضم إلى اللاعبين الكبار في الفريق الأحمر.

الكلمات المفتاحية

مكافأة حسين الشحات حسين الشحات الاهلي

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