ضبط شخصين لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين في أسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بأسيوط لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.



بداية الواقعة

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تمكنت من ضبط (شخصين، مقيمان بمحافظة سوهاج ) حال إستقلالهما سيارة "قيادة أحدهما"، وبحوزتهما 3 أسطوانات بهم كمية من مخدر الهيروين

اعتراف الجناة

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

