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سقوط شخصين بكمية من مخدر الحشيش في السلام

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
ألقت الاجهزة الأمنية، القبض على شخصين بالقاهرة، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.
ضبط متهمين
تمكنت مباحث مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام الأول، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى.
اعتراف الجناة
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث تحريات اتجار في مواد مخدرة

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