بأسلوب الخطف.. ضبط عصابة سرقة الحقائب في عين شمس

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة الحقائب بأسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية بعين شمس.

معلومات وتحريات المباحث

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الحقائب بأسلوب (الخطف) بإستخدام دراجة نارية.

ضبط الجناة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" (قيادة وملك أحدهما والمُستخدمة فى إرتكاب حوادث السرقة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب،وتم بإرشادهما ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات واقعة سرقة)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



