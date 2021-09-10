Advertisements

بأسلوب الخطف.. ضبط عصابة سرقة الحقائب في عين شمس

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:27 م
قوات الأمن
قوات الأمن
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة الحقائب بأسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية بعين شمس.
معلومات وتحريات المباحث
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الحقائب بأسلوب (الخطف) بإستخدام دراجة نارية.
ضبط الجناة
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" (قيادة وملك أحدهما والمُستخدمة فى إرتكاب حوادث السرقة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب،وتم بإرشادهما ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات واقعة سرقة)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث تحريات

أخبار تهمك

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل.. "ميقاتي" يقدم لعون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا لبنانيا

منذ 43 دقيقة

أول قرار من الأهلي تجاه أليو ديانج بعد فشل رحيله إلى جالاتا سراي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

"الحديدي" يكشف حقيقة عودة أحمد فتحي للأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

09:36 م

أول قرار من الأهلي تجاه أليو ديانج بعد فشل رحيله إلى جالاتا سراي

12:05 م

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

09:31 ص

عاجل.. "ميقاتي" يقدم لعون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا لبنانيا

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements