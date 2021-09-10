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ضبط 2150 ثوب قماش مجهول المصدر ومهرب جمركياً بالقاهرة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:30 م
المضبوطات
المضبوطات
داليا عادل
 تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 2150 ثوب قماش مختلفة الأطوال مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن مخزن أقمشة كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
اعتراف المتهم
بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 2150 ثوب قماش مجهول المصدر ومهرب جمركياً بالقاهرة
ضبط 2150 ثوب قماش مجهول المصدر ومهرب جمركياً بالقاهرة

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نيابة مباحث حوادث تحريات

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