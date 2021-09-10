ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الفتح بأسيوط) تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







