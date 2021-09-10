كشف ملابسات واقعة صدم فتاة بسيارة في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة صدم فتاة بأسيوط وتحديد وضبط قائد السيارة.

بلاغ بالحادث

تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها فتاة، مقيمة بدائرة القسم مُصابة بكسور وجروح بالجسم، وما قررته أنه أثناء توجهها رفقة شقيقها لإستقلال سيارة أجرة متجهين لإحدى الأماكن، وحال ترجلها بدائرة القسم إصطدمت بها إحدى السيارات النقل"مجهولة "وفرت هاربة.

التحريات وجمع المعلومات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وتبين أنها ملك سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط وقيادة نجلها، مقيم بذات العنوان.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها، وتبين عدم حمله رخصة قيادة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وهروبه لعدم حملة رخصة قيادة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية

