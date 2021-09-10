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ضبط متهمين بسرقة سيدة وإحداث إصابتها بالمقطم

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:41 م
المضبوطات
المضبوطات
داليا عادل
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين لقيامهما بسرقة إحدى السيدات وإحداث إصابتها بمنطقة المقطم.
بلاغ بالحادث
تبلغ لقسم شرطة المقطم من ( إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم ) مصابة بكسر بالكتف الأيمن، فوجئت بشخصان يستقلان مركبة " توك توك " قاما بخطف حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها (هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية) وحال تشبثها بالحقيبة سقطت أرضا مما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها، ولاذا بالفرار.
التحريات وجمع المعلومات
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة " توك توك " ملك وقيادة أحدهما والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش – 4 طلقات من ذات العيار )، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما المؤثم، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات والمتهمان، وإتهمتهما بالسرقة وإحداث إصابتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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