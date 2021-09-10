"الري" تعقد المؤتمر الأول الموسع بالدقهلية بشأن تأهيل الترع المساقي

عقدت وزارة الموارد المائية والري المؤتمر الموسع الأول المشترك بين وزارتي الري والزراعة بمحافظة الدقهلية لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الري الحديث، وذلك بالقاعة الكبرى بمبنى محافظة الدقهلية.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتي الري والزراعة والمحافظات وجميع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.



وحضر المؤتمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، والمهندس شحته إبراهيم مساعد وزير الري للمشروعات القومية، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة للري الحديث، والمهندس عبد السلام جابر رئيس الإدارة المركزية للري بالدقهلية، والمهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة.



كما شهدت الندوة أيضًا حضور عدد من نواب محافظة الدقهلية وممثلي وزارات الري والزراعة والمالية والوحدات المحلية والبنك الأهلي والبنك الزراعي وعدد من مزارعي الدقهلية ورؤساء الجمعيات الزراعية.



تحويل 3.70 مليون فدان للري الحديث



وصرح الدكتور "عبد العاطي" بأن هذا المؤتمر يأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي بالتعاون التام مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا الى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وتأهيل المساقي في جميع الأراضي القديمة.



شرح القرار الوزاري المشترك خلال اللقاء



وأكد وزير الري شرح القرار الوزاري المشترك خلال اللقاء وآليات تفعيله، وبروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية، والإجابة على جميع استفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ ودور الجمعيات الزراعية، وعرض حجم الإستفادة من التحول للري الحديث وانعكاس ذلك الإيجابي على المزارعين.



عقد ندوات بالجمعيات الزراعية والوحدات الإعلامية



كما تم الاتفاق على عقد ندوات بالجمعيات الزراعية والوحدات الإعلامية بالمحافظة وذلك عن طريق فرق التوجيه المائي التابعة لوزارة الري لشرح الآلية كاملة للمشروع والرد على كافة الإستفسارات، مؤكدًا أن جميع الحضور أبدى الاستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التي تبذلها الدولة في مصلحة المزارع المصري.

