Advertisements

عاجل.. "ميقاتي" يقدم لعون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا لبنانيا

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:44 م
ميقاتي
ميقاتي
وكالات

أفادت شبكة روسيا اليوم بأن رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي وصل إلى قصر بعبدا حيث قدم لرئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا.

هذا ووصل أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية الذي من المفترض أن يتلو مراسيم تشكيل الحكومة بعد انتهاء الاجتماع بين عون وميقاتي وبري.

وكان ميقاتي أعلن في تصريح في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم ولن يكون فيها ثلث معطل.

وبحسب معلومات قناة "الجديد" فقد "تم تخطي عقدة الثلث المعطل من خلال الاتفاق على أن يكون الإسمان المسيحيان المتبقيان من خارج حصة الأحزاب وأن يتوافق عليهما عون وميقاتي".

وبحسب قناة الـLBCI فإن بعض الوزراء هم:

- وليد فياض وزيرا للطاقة

- عبدالله بوحبيب وزيرا لخارجية

- هنري خوري وزيرا للعدل

- بسام المولوي وزيرا للداخلية

- يوسف خليل وزيرا للمالية

- فراس الأبيض وزيرا للصحة

- علي حمية وزيرا للأشغال العامة والنقل

- عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة

- محمد مرتضى لوزارة الثقافة

- مصطفى بيرو وزيرا للعمل

- عباس الحلبي وزيرا للتربية

- عصام شرف الدين لوزارة المهجرين

- ناصر ياسين وزيرا للبيئة

- جوني قرم لوزارة الاتصالات

- جورج قرداحي وزيرا للإعلام

- العميد موريس سليم لوزارة الدفاع

- جورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة

-  جورج دباكيان وزيرا للصناعة


الكلمات المفتاحية

ميقاتي ميشيل عون لبنان الحكومة اللبنانية

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 20 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "ميقاتي" يقدم لعون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا لبنانيا

منذ ساعة الا ربع

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة مصر أمام ليبيا المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

منذ أقل من نصف ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

منذ حوالي 3 ساعات

"الحديدي" يكشف حقيقة عودة أحمد فتحي للأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من الأهلي تجاه أليو ديانج بعد فشل رحيله إلى جالاتا سراي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الحريري يعلن تسليم الرئيس اللبناني "صيغة حكومة وحدة وطنية"

وزير المالية اللبناني يعلن الاقتراب من تشكيل الحكومة

مصطفى أديب يحصل على تسعين صوتا لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة

لبنان: بري يعلن عدم مشاركة "حركة أمل" في الحكومة

15 أكتوبر..البرلمان اللبناني يبدأ مشاورات في بشأن تشكيل الحكومة المقبلة

الرئاسة اللبنانية تنفي تدخل حزب الله في قرارات "عون" بتشكيل الحكومة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

09:36 م

أول قرار من الأهلي تجاه أليو ديانج بعد فشل رحيله إلى جالاتا سراي

12:05 م

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

09:31 ص

عاجل.. "ميقاتي" يقدم لعون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا لبنانيا

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements