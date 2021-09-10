ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة





استقبل ميناء دمياط 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية،بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4739 شاحنة.





وذكرت هيئة ميناء دمياط،في بيان اليوم الجمعة،أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14580 طنا تشمل 3500 طن يوريا و11080 طن رمل،بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77232 طنا تشمل: 1499 طن خشب زان و20800 طن ذرة و4700 طن سكر و6800 طن كلوريد ايثلين و9656 طن خردة و9898 طن ابلاكاش و23879 طن قمح.





وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 555 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( فلفل و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( زعتر و برسيم و ريحان ) وفواكه (فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإيطاليا وكرواتيا وأمريكا،بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 357 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2093 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 59935 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27066 طنا،كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2650 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا.