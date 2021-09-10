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الكرملين: روسيا لن تحضر تنصيب حكومة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:05 م
عناصر لطالبان
عناصر لطالبان
وكالات



أعلن الكرملين أن روسيا لن تحضر مراسم تنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستشارك في مراسم تنصيب حكومة "طالبان" الجديدة: "لن تشارك روسيا (في مراسم التنصيب) بأي شكل من الأشكال".

وسبق أن قال مصدر في "طالبان" لوكالة "نوفوستي" إن الحركة المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا وجهت دعوات إلى عدة دول لحضور مراسم تنصيب الحكومة الجديدة، وهي روسيا والصين وقطر وباكستان وتركيا وإيران.

بدوره، نفى المتحدث باسم "طالبان"، إنعام الله سمنكاني، في توضيح نشره اليوم على حسابه في "تويتر"، صحة الأنباء عن إقامة مراسم تنصيب الحكومة الجديدة غدا السبت.

وذكر سمنكاني أن "طالبان" ألغت مراسم تنصيب الحكومة التي كان من المقرر إقامتها قبل عدة أيام واكتفى بإعلان جزء من مجلس الوزراء كي تباشر الحكومة أداء مهامها فورا، وذلك بهدف تفادي المزيد من الاختلاط بين الناس.

الكلمات المفتاحية

عناصر لطالبان طالبان

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