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ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد مرور الجولة الثانية

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، قبل إنطلاق فعاليات الجولة الثالثة من عمر البطولة.

وتعود منافسات "الكالتشيو" البطولة يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويجلس تشيرو إيموبلي لاعب لاتسيو على عرش صدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، فيما جاء جوردان فيرتوت لاعب فريق روما في المركز الثاني برصيد ثلاثة أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
تشيرو إيموبلي - لاتسيو- 4
جوردان فيرتوت - روما - 3
أوليفييه جيرو - ميلان -2
ماتيا زاككاجني - هيلاس فيرونا- 2
لورينزي دي سيلفيستري - بولوينا - 2
جيرارد دولفوفيو - أودينيزي - 2

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هدافي الدوري الايطالي تشيرو إيموبلي ترتيب الدوري الأيطالي

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