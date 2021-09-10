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مدرب الشارقة يشيد بقدرات لاعبيه وجاهزيتهم لمواجهة الوصل في الدوري الإماراتي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، أن فريقه استعد بشكل جيد لمواجهة الوصل، والمقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإماراتي.

وقال العنبري في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإماراتي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن الفريق استغل فترة التوقف الدولي من أجل معالجة الأخطاء والوقوف على مدى جاهزية الفريق.

وأضاف أنه لم يتخذ بعد قراره بشأن جاهزية بعض اللاعبين لمواجهة الوصل، مؤكدا أنه سيؤجل ذلك إلى ما قبل المباراة مباشرة.

من جانبه، قال خالد الظحناني لاعب الفريق، إن هدف فريقه سيكون هو الظفر بالنقاط الثلاث، مشيدا باستعدادات الشارقة للمباراة.

وأوضح الظحناني أن الفريق استعد على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، والتي شهدت توقف مسابقة الدوري لافساح المجال أمام فترة التوقف الدولي.

وكان الشارقة قد حقق الفوز في أول مباراتين له بالدوري، ليحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط بفارق الأهداف خلف العين المتصدر، فيما يحتل الوصل المركز السادس برصيد أربع نقاط.

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مدرب الشارقة يشيد بقدرات لاعبيه مدرب الشارقة بقدرات لاعبيه

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