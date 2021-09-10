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فى إيجى هيلث.. تقنيات فرنسية طبية لاكتشاف الإصابة بكورونا في 45 دقيقة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
أكد الدكتور هشام جميل، المشارك فى معرض إيجي، تواجد فرنسي كبير فى مصر لخدمة القطاع الطبي، موضحًا أن الهدف الأول والأخير مصلحة المريض من خلال توفير أحدث الأجهزة التى تعمل على التشخيص المبكر للمرض ومن ثم تحديد العلاج المناسب.

وأضاف جميل، فى بيان، اليوم، أن الهدف من التواجد فى مصر تعريف القطاع الطبى بالمنتجات والمستلزمات الطبية التى تقدمها فرنسا لمصر، بالإضافة لإعطاء جرعة تدريبية وتعليمية ورفع درجة الوعى بأحدث أجهزة الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة.


وأوضح جميل: نقدم لمصر العديد من الأجهزة التى تساعد فى التشخيص المبكر للعلاج، فى مقدمتها جهاز فيداس، الذى يكتشف مرض الدرن بسرعة فائفة، بالإضافة إلى أجهزة الميكروبيولوجى والتى تكتشف الكائنات الدقيقة فى دقائق معدودة فضلا عن جهاز البايوفير، ويعتبر ثروة فى مجال pcr لأنه يتيح اكتشاف كورونا وكل الفيروسات المصاحبة له فى الجسم خلال ٤٥ دقيقة فقط.


واستكمل الدكتور جميل: أن هناك شراكة الحكومة المصرية، فى كوننا جزءا من مناقصة الشراء الموحد وجزءًا أيضا من هيئة الدواء المصرية، ووفرنا العديد من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمناقصة الشراء الموحد، متابعًا: "الفترة المقبلة نتطلع لتوطين التكنولوجيا الطبية الفرنسية فى مصر من خلال إنشاء مصنع فى مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية".


وأوضح أن الإدارة السياسية لمصر متمثلة فى الرئيس السيسى نجحت فى العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، خصوصا أننا نشهد طفرة على كل المستويات سواء الطرق أو وسائل النقل ما يعمل على جذب استثمارات بشكل أكبر للسوق المصرية خاصة الاستثمارات الدوائية.


وقال جميل إن مصر مرت بمرحلة صعبة فى أزمة كورونا ولكن الحكومة المصرية أدارت تلك الأزمة باحترافية شديدة رغم أن هناك دولًا انهار اقتصادها بسبب تلك الجائحة، لكن الإدارة الرشيدة فى مصر نجحت فى كبح جماح أزمة كورونا والسيطرة عليها.

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