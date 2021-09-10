محمد النني: الإنسان لا يجب أن ينسى أبدًا من أين بدأ

قال نجم وسط أرسنال الإنجليزي محمد النني، أن البداية دائمًا ما تشكل أي قصة وأن الإنسان لا يجب أن ينسى أبدًا من أين بدأ.









ونشر النني عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالرجوع إلى اليوم الذي قررت فيه العودة إلى جذوري...بدأت من هنا وحطت رحالي في أرسنال الحبيب".









وتابع:" لا تنس أبدًا من أين بدأت..البداية تشكل القصة".









جدير بالذكر أن كان سيرحيل النني عن أرسنال خلال الفترة الماضية وسط اهتمام بيشكتاش وجالاتا سراي التركيان بالتعاقد مع الفرعون المصري في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة مؤخرًا.









أستقر أرسنال ببقاء النني مع الفريق اللندني في موسمه الأخير نظرًا لاحتياج المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا لوجوده ضمن المدفعجية في الموسم الحالي.