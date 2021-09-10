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وزيرة التجارة تبحث مع وفد اتحاد الصناعات العراقية تعزيز الشراكة بين البلدين

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أعلنت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل التعاون المشترك بين القطاع الخاص المصري والعراقي من خلال تنظيم عدد من المعارض المتنقلة للمنتجات المصرية في عدد من المحافظات العراقية وبصفة خاصة في مجالات الصناعات النسيجية والجلدية والدوائية فضلاً عن الآلآت والمعدات وخطوط الانتاج، مؤكدةً حرص الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً على تعزيز علاقة الشراكة مع دولة العراق الشقيق في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة.

وقالت ان الزيارات المتتالية للرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لدولة العراق خلال الاشهر القليلة الماضية تعكس خصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والعراق، وهو الامر الذي يجب ترجمته الى مشروعات تعاون ملموسة تنعكس اثارها ايجاباً على اقتصاد البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بوفد اتحاد الصناعات العراقية برئاسة الدكتور  علاء العكيلي، نائب رئيس الاتحاد، وبحضور الدكتور  خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع مدير ادارة الدول العربية بجهاز التمثيل التجاري، ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة الوفد العراقي في مؤتمر العمل العربي الذي استضافته مصر مؤخراً.

وقالت الوزيرة ان هناك تنسيقاً على أعلى مستوى مع الحكومة العراقية لتعزيز أطر التعاون الصناعى والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، والمساهمة فى إعادة تأهيل المصانع العراقية وكذا نقل التكنولوجيات الصناعية المصرية المتطورة للصناعات العراقية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الشراكة بين البلدين خاصةً في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، فضلاً عن زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الاطار اكدت جامع ان القطاع الخاص يمثل ركيزة اساسية لتحقيق خطط ومستهدفات حكومتي البلدين، مثمنة الدور الرئيسي لاتحاد الصناعات المصري والعراقي في تعزيز علاقة الشراكة الصناعية بين اوساط  مجتمع الاعمال والبدء في تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة تلبي احتياجات الشعبين الشقيقين خاصة وان المنتج المصري يلقى رواج كبير داخل السوق العراقي

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء العكيلي، نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية حرص الاتحاد على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشقيقة مصر وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المصرية الطويلة في شتى المجالات الصناعية وخاصةً دباغة الجلود والغزل والنسيج والصناعات الهندسية لا سيما وأن المنتج المصري يُطلب بالاسم في السوق العراقي، لافتاً إلى رغبة الاتحاد في الاستعانة برجال الصناعة المصرية في إقامة مدبغة جلود نموذجية والتوسع في الصناعات الدوائية وصناعة الجلود والمنسوجات وإقامة المجمعات الصناعية المتكاملة مع التركيز على تحقيق التكامل الصناعي المشترك.

وأضاف أن اتحاد الصناعات العراقية يحظى بدعم كبير من حكومة العراق سواء على مستوى التسهيلات أو الخدمات التمويلية، لافتًا إلى سعي الاتحاد حالياً إلى اتخاذ خطوات جادة وبدء خطة تنفيذية لتنشيط التعاون واقامة مشروعات مشتركة بين اتحادي الصناعة بالبلدين. 

وفي هذا الصدد أكد الدكتور  خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ان الاتحاد حريص على تعزيز اواصر التعاون بين الصناع في البلدين، والبدء في انشاء مشروعات مشتركة وبصفة خاصة في المجالات التي يحتاجها السوق العراقي، مشيراً في هذا الاطار الى مذكرة التفاهم التى وقعها المهندس  محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية مع نظيره العراقي والتي تمثل خطوة هامة نحو تحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين

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