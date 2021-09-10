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تعرف على شروط الالتحاق باكاديمية الشرطة 2021.. وهذا آخر موعد للتقديم

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:22 م
اكاديمية الشرطة 2021
اكاديمية الشرطة 2021
قامت وزارة الداخلية، بتخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها، ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلي للدرجات، بالإضافة إلى مد موعد التقدم للالتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر، بدلاً من الاثنين 6 سبتمبر.

وتزامنًا مع اقتراب انتهاء موعد الالتحاق باكاديمية الشرطة 2021، نستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" الالكتروني، الشروط العامة لالتحاق الطلاب الثانوية العامة والأزهرية وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق لطلاب الدور الثاني، وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق لطلاب الشهادة الثانوية من الخارج، الدبلومات الأجنبية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

شروط الالتحاق باكاديمية الشرطة 2021

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، غير مزدوجي الجنسية، ولم يسبق حصولهما على جنسية دولة أخرى.

- أن يكون محمود السيرة، وحَسن السُمعة.

- ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون سبق فصلِه من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يكون مُستوفيا شُروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقاً لما يلي:

- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170سم.

- توافر شرط القوام محسوباً كما يلي "أقصى وزن = طول الطالب - 90 كيلو جرام".

- ألا يزيد عُمره في أول أكتوبر 2021 م على 22 سنة ميلادية.

- استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية للخدمة في هيئة الشُرطة.

- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المُتقدم الذي تُجريه اللجنة الطبية المُختصة.

- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية المُقررة.

- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

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