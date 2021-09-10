ضبط 54 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص وبحوزته 54 قطعة أثرية فى أسيوط.



تنقيب عن آثار

تمكن قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط التابع لقطاع السياحة والآثار بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.



بالفحص تبين وجود حفرة بأبعاد ( 3م ×1،5م وعمق 5م) داخل غرفة بالطابق الأرضى تنتهي بسرداب، وتم ضبط أدوات الحفر، وكذا ضبط (54 قطعة يشتبه فى أثريتها)، وبعرض القطع المضبوطة على مفتش الآثار أفاد بأثريتها وأنها ترجع للعصر اليونانى والرومانى والفرعونى، وبمواجهته اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.



إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجرءات القانونية.

