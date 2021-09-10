3 بعثات أجنبية تستأنف أعمالها في مناطق الآثار بالفيوم



وصرح سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم، بأن البعثة الفرنسية- الإيطالية التي تعمل في منطقة أم البريجات منذ أكثر من 30 عاما برئاسة العالم الأثري الإيطالي، كلاوديو جالاتسي، ويرافقها هذا العام من منطقة آثار الفيوم طارق موسى وعادل مندي مفتشي الآثار.

البعثة الأمريكية

وتبدأ البعثة الأمريكية التابعة لجامعة برجهام يونج، أعمالها في منطقة آثار هرم سيلا وفج الجاموس في مركز الفيوم يوم الإثنين القادم، برئاسة الدكتور كيرى موهلستين، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا ومن المقرر أن تعمل البعثة في المنطقة لمدة أسبوعين.

البعثة الإيطالية

كما تبدأ البعثة الإيطالية أعمالها في منطقة ديمية السباع شمال بحيرة قارون، بداية الشهر القادم برئاسة الدكتورة باولا دافولى، والدكتور ماريو كاباسو، وتستمر أعمالها لمدة شهرين وكانت اعمال البعثة بالمنطقة قد توقفت لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.



بدأت البعثة الفرنسية - الإيطالية، أعمالها في منطقة آثار أم البريجات، في مركز إطسا بالفيوم، اعتبارا من اليوم.