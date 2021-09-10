أول تعليق من محافظ الشرقية على خروج ٣ عربات قطار عن القضبان بالزقازيق

تكليفات محافظ الشرقية





إصابة 3 أشخاص في خروج قطار عن القضبان

يذكر أن غرفة العمليات بإدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغ يفيد وقوع حادث خروج ثلاث عربات عن القضبان للقطار رقم ٥٧٠ خط بنها بورسعيد والقادم من بورسعيد وذلك أمام محطة الشبانات بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في تمام الساعه الحادية عشر والنصف صباح اليوم وأسفر الحادث عن وقوع ثلاث إصابات فقط تم نقلهم جميعا لمستشفى الزقازيق العام امتثلت أحدهما للشفاء ومازالت باقي الحالات تخضع للرعاية الصحية والعلاجية.

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجبه لمصابي حادث خروج ٣ عربات عن القضبان للقطار رقم ٥٧٠ خط بنها بورسعيد أمام محطة الشبانات بمركز الزقازيق، مؤكدا على ضروره عدم خروجهم إلا بعد تماثلهم للشفاء وإجراء كافة الفحوص الطبيه اللازمة لهمومن جانبها أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الشرقية، تم خروج حالة واحدة من المصابين والذين تم نقلهم لمستشفى الزقازيق العام مع استمرار تلقى حالتين للعلاج بنفس المستشفىوأشارت المتحدث الرسمية إلى انتظام حركة سير القطارات بجميع الخطوط القادمة إلى مدينه الزقازيق.