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ضبط 1527 عبوة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالقليوبية

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، مخزنا لتجارة السجائر وبدال تمويني، وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون مستندات، ومجهولة المصدر، خلال حملة تموينية، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
بداية الواقعة
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث التموين، تفيد شن حملة تموينية أسفرت عن ضبط مخزن لتجارة السجائر، بدون ترخيص، عُثر به على 1527 عبوة سجائر بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركيًا، جرى تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر، و29210 قطعة فلتر سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وضبط محل بدال تمويني به 1.8طن سكر تمويني، و4032 عبوة زيت تمويني مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، جرى تجميعها وعدم صرفها للمواطنين، للإتجار بها في السوق السواء.
ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية
كما جرى ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 2.23 طن لحوم وكبدة مستوردة بدون بيانات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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نيابة مباحث حوادث تحريات

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