جامعة كفر الشيخ تنظم قوافل طبية شاملة لقرى مطوبس ضمن "حياة كريمة"





قافلة طبية متكاملة

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تنظم الجامعة قافلة طبية متكاملة للقرى الأكثر احتياجاَ وذلك فى تخصصات" العيون، الجلدية، القلب، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحةالعامة، الأطراف الصناعية، الأورام الأسنان، التمريض" وذلك بالتنسيق مع كلية الطب بالجامعة والهيئة العامة للتأمين الصحى ومديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم بكفر الشيخ.



حياة كريمة

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن هذه القافلة الطبية تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي بضرورة توفير خدمة صحية متميزة لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، كما تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات في القري موضع التنفيذ.



وأوضح رئيس الجامعة أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة توفر منظومة مجانية متكاملة لعلاج المرضى بداية من الكشف الطبي مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية الحرجة والتي تتطلب فحص مناظير أو عمليات جراحية أو إقامة بمستشفيات الجامعة.



فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومناشدة المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ بإشراف الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية متكاملة لأهالي قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة مركز مطوبس في "مدرسة الجزيرة الخضراء للتعليم الأساسي" وذلك اليوم الجمعة.