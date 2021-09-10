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ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح ناري وهيروين في كفر الشيخ

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، من القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح ناري وكمية من مخدر "الهيروين" قبل ترويجهما على عملائهم.

القبض على عاطلين
تلقي اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بدائرة قسم أول كفر الشيخ.

أحداث الواقعة
تعود أحداث الواقعة، عندما وردت معلومات للرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، مفادها قيام كلا من: «ر.ا.إ.ا»، وشهرته «ضبيش»، ٣٦سنة، عاطل، ومقيم قرية محلة القصب التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ، (السابق اتهامه في 10 قضايا «مخدرات - سلاح - سرقة» آخرهم القضية رقم ١٤١٣٠ لسنة٢٠٢٠ جنايات مركز كفر الشيخ «مخدرات»)، و«م.م.م.ع» وشهرته «حماصة»، 30 سنة، ومقيم القنطرة البيضاء التابعة لدائرة قسم أول كفر الشيخ، (السابق اتهامه في 4 قضايا «مخدرات – سلاح» آخرهم القضية رقم ٣٣١٣ لسنة ٢٠١٤جنح قسم ثان كفر الشيخ «سلاح»)، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة حال تردد الثاني على مسكن الأول بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال مباحث قسم أول كفر الشيخ، من ضبطهما حال تواجدهما بالقرب من مسكن المتهم الأول مستقلان سيارة رقم «ل.ن.د 5827»، ماركة هيونداي ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما (سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش محلية الصنع - طلقتان من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين تزن حوالي 300 جرامًا - مبلغ مالي 650 جنيهًا - هاتفان محمولان).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الكلمات المفتاحية

هيروين كفر الشيخ ضبط عاطلين سلاح ناري

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