سكالوني عن ميسي: يترك إرثاً لجميع لاعبي الأرجنتين

أبدى المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، سعادته بالانتصار على بوليفيا (3-0)، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، معبراً عن فخره بوجود النجم ليونيل ميسي في الفريق.





قال سكالوني: "ميسي يترك إرثاً لجميع لاعبي المنتخب، أنا فخور بوجوده في الفريق".





وأضاف: "أحد أفضل الملاعب في الكرة الأرجنتينية، لم يكن الوقت متاحاً لنا للتدرب هنا بسبب الأمطار، وإنما أتينا للاستمتاع باللعب، وبشكل منطقي سيكون من الصعب على المنافسين اللعب هنا".





وتابع: "الفوز يجمل كل شيء، ميسي أيقونة للجميع، وتخيلوا مكانته بعد الفوز بلقب كوبا أمريكا، شاهدنا الجميع مفعمي العواطف، وفي سعادة غامرة، لكن هذا يدوم حتى المؤتمر الصحافي، وبعدها نفكر فيما هو مقبل".





وأشار: "لطالما كان ليونيل يصنع الفارق، وليس لدي أي شك في ذلك".



