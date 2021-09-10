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تعرف على طريقة لعب منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:30 م
كيروش
كيروش
محمد الدمتناوي
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه، تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول.
حيث تم الاستقرار على تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل بينما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

ويمتلك كارلوس كيروش مرونة تكتيكية مع الأندية والمنتخبات التي قام بتدريبها من قبل، حيث يعتمد أكثر على طريقة اللعب 4 – 2 – 3 – 1، وهى نفس الطريقة التي كان يتبعها معلمه الاسكتلندى السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعد كيروش أول مدير فني برتغالي يقود منتخبنا الأول عبر تاريخه، وهو المدير الفني الأجنبي رقم 21 الذى يقود منتخب الفراعنة.

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مصر كيروش طريقة لعب رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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