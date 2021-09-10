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عاجل .. أثيوبيا تكشف موعد توليد الكهرباء في سد النهضة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:05 م
سد النهضة
سد النهضة
مارينا بشارة
أعلنت حكومة إثيوبيا أنها تستعد لبدء توليد الكهرباء في سد النهضة في غضون الأشهر القليلة القادمة.

توليد الكهرباء باستخدام توربينات سد النهضة
ووفق لمًا نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي،، إن الاستعدادات جارية للبدء بتوليد الكهرباء باستخدام توربينات سد النهضة في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد المقبل (الذي ينطلق غدا السبت حسب التقويم الإثيوبي).

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستعدادات تأتي وسط تحديات مختلفة واجهتها إثيوبيا في عملية التفاوض بشأن السد، مشددا على أن لدى بلاده "الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية".

أزمة سد النهضة 
وتابع أن استخدام الموارد الطبيعية في سبيل التنمية أمر حيوي بالنسبة لجهود محاربة الفقر في إثيوبيا، مضيفا أن سد النهضة يمثل أداة رئيسية لمواجهة المشاكل التنموية في البلاد.

الكلمات المفتاحية

سد النهضة توليد الكهرباء أثيوبيا

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