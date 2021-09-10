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ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
حقق منتخب ليبيا فوزًا مهمًا على نظيره منتخب أنجولا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أيضًا أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ترتيب مجموعة مصر بعد فوز ليبيا على أنجولا
ليبيا.. 6 نقاط.
مصر.. 4 نقاط.
الجابون.. نقطة واحدة.
أنجولا.. لا شئ من النقاط.

الكلمات المفتاحية

مصر ترتيب مجموعة مصر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

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