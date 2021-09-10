Advertisements
ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:04 م
محمد الدمتناوي
حقق منتخب ليبيا فوزًا مهمًا على نظيره منتخب أنجولا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أيضًا أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما.
ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.
ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.
ترتيب مجموعة مصر بعد فوز ليبيا على أنجولا
ليبيا.. 6 نقاط.
مصر.. 4 نقاط.
الجابون.. نقطة واحدة.
أنجولا.. لا شئ من النقاط.