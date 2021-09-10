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ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد مرور ثلاثة جولات

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل إنطلاق منافس الجولة الرابعة من عمر البطولة.

وتعود منافسات "البريميرليج" يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويجلس ميشيل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد على عرش صدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، يليه كل من برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد و دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون بثلاثة أهداف لكل منهما.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي كالآتي:-

-أنطونيو (وست هام يونايتد) 4 أهداف
- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 3 أهداف
- دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) 3 أهداف
- فيران توريس (مانشستر سيتي) 2 أهداف
- جيمي فاردي (ليستر سيتي) 2 أهداف
- دييجو جوتا (ليفربول) 2 أهداف
- كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) 2 أهداف
- نيال موباي (برايتون) 2 أهداف
- محمد صلاح (ليفربول) 2 أهداف
- داني إنجز (أستون فيلا) 2 أهداف
- بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) 2 أهداف
- سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) 2 أهداف
- كونور كالاجر (كريستال بالاس) 2 أهداف
-ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) 2 أهداف
- ديماراي غراي (إيفرتون) 2 أهداف
- هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير) 2 أهداف

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