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انخفاض إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 12 ألفا و32 حالة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
وكالات


أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية، انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا النشطة في البلاد، إلى 12 ألفا و32 حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و518 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد تسجيل 17 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 805 آلاف و214 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 782 ألفا و664 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 224 مليونا و53 ألفا و437 حالة، شفي منها 200 مليون و653 ألفا و244 حالة، ووفاة 4 ملايين و621 ألفا و294 شخصا حول العالم.

الكلمات المفتاحية

كورونا الاردن

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