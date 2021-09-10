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"الإسكان": رصف الطرق لعمارات "دار مصر" وتنفيذ موقف إقليمي جديد بالعاشر من رمضان

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،  بأنه جارٍ  تنفيذ أعمال رصف الطرق " الأسفلت " بالحي الـ32  وطرق عمارات الإسكان المتوسط "دار مصر" غرب المال والأعمال بالمدينة، مؤكداً أنه سيتم استكمال أعمال رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة  لربط المجاورات السكنية بالطرق الرئيسية، وتيسير حركة المواطنين بين الأحياء السكنية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال و تجديد شبكات الطرق بالمدن الجديدة.

وفي ذات السياق، تابع المهندس أحمد عمران أحمد، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الموقف الإقليمي الجديد بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ الانتهاء من المباني الخدمية بالمشروع وتركيب الباكيات المعدنية وتنسيق الموقع العام، وذلك لربط المدينة بالمدن والمحافظات المجاورة بوسائل انتقال حديثة.

وشدد المهندس أحمد عمران، على الشركات المنفذة للمشروعات بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقدمة منها للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة، وبالكفاءة والجودة المطلوبة للأعمال، موجهاً مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لمراحل التنفيذ المختلفة، والعمل على إزالة أي عقبات.

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