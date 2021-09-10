التموين تزف بشرى سارة عن معارض "أهلا مدارس" (فيديو)

التخفيضات تصل إلى 30%

وأشار "كمال"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن التخفيضات بمعرض "أهلا مدارس" ستتراوح ما بين 25 إلى 30%، وسيكون هناك تنسيق بين وزارتي التموين والتنمية المحلية حتى يكون هناك معرض رئيسي لمستلزمات المدرسة في المحافظات الرئيسية، فضلا عن وجود سيارات متنقلة في عدد من المحافظات.

تطبيق كل الإجراءات الاحترازية

وأضاف أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المعرض، وسيتم تخصيص أبواب لدخول الزائرين وأخرى للخروج منها، لافتا إلى أن هذه المعارض تساهم في تخفيف الأعباء على الأسرة المصرية، لافتا إلى أن 75% من منتجات المعرض ستكون منتجات محلية الصنع.



قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن معرض "أهلا مدارس" سينطلق يوم 16 سبتمبر حتى 30 سبتمبر بأرض المعارض بمشاركة 210 عارض من المنتجين والموردين.