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قطع المياه عن بعض مدن أسوان مساء اليوم لمدة ١٠ ساعات

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه عن مناطق (عمارات الحديد والصلب – عمارات كيما – الصداقة القديمة – عزب كيما – السيل )، وذلك نظرًا لحدوث كسر وتسريب في أحد الخطوط الناقلة لمياه الشرب، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر2021 وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي السبت الموافق 11 سبتمبر2021.

قطع المياه 
وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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محافظة أسوان قطع المياه شركة المياه والصرف الصحي أسوان

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